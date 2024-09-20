Джордж Расселл рассказал, какие команды удивили его своим прогрессом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил своё выступление в пятничных практиках Гран-при Сингапура и рассказал, какие команды удивили его своим прогрессом.

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«У нас была довольно сложная пятница. Сегодня мы не были среди лидеров, и нам нужно хорошенько поработать всю ночь, чтобы понять почему. Машина чувствовала себя не так уверенно, как в прошлом году или в недавних гонках. Нам нужно разобраться в этом, если мы хотим, чтобы в эти выходные мы могли бросить вызов лидерам. Уверен, как только мы разберём все данные, то найдём ответы на некоторые вопросы, Когда смотришь на табло с результатами, то там много сюрпризов. Кажется, что «Уильямс» и «РБ» были гораздо быстрее по сравнению с недавними гонками, в то время как «Ред Булл», похоже, столкнулся с небольшими проблемами. «Макларен» и «Феррари», похоже, имеют ощутимое преимущество над всеми остальными, и нам явно есть над чем поработать, если хотим получить шанс посоревноваться с ними в этот уикенд», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Во второй пятничной практике Джордж Расселл показал седьмой результат, уступив времени Ландо Норриса 0,761 секунды. При этом Расселл повредил машину под конец заездов.