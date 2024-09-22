Норрис выиграл гонку ГП Сингапура с 20-секундным отрывом

22 сентября прошла гонка Гран-при Сингапура, победу в которой одержал 24-летний британский гонщик команды «Макларен» — Ландо Норрис. Вторым финишировал лидер чемпионата и трёхкратный чемпион из «Ред Булл» — Макс Ферстаппен. Третье место занял напарник Норриса — австралиец Оскар Пиастри.

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Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.945;

3. Оскар Пиастри («Макларен») +41.823;

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1:01.040;

5. Шарль Леклер («Феррари») +1:02.430;

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:25.248;

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1:36.039;

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг;

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг;

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг;

11. Франко Колапинто («Уильямс») +1 круг;

12. Юки Цунода («РБ») +1 круг;

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг;

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг;

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг;

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг;

17. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;

18. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг и лучший круг гонки;

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход;

20. Александер Албон («Уильямс») — сход;