Третий сегмент квалификации остановлен из-за аварии Сайнса

Прямо сейчас проходит квалификация Гран-при Сингапура на трассе «Марина Бей». Третий сегмент квалификации остановлен красными флагами из-за аварии испанского пилота команды «Феррари» Карлоса Сайнса.

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Карлоса развернуло ещё на прогревочном круге — испанец начал разгоняться перед быстрым и на, судя по всему, холодных шинах потерял заднюю часть ещё в предпоследнем повороте. Машина на довольно высокой скорости врезалась в заграждения задней частью.