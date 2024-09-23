Лучший гонщик «Формулы-1» может уйти из спорта из-за скандала с матом

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что может покинуть «Формулу-1» после скандала, связанного с использованием нецензурной брани на пресс-конференции. Его слова приводит Autosport.

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В сентябре Ферстаппен был наказан за использование мата во время беседы с журналистами, после чего стал общаться с прессой, отвечая на их вопросы односложно.

«Подобного рода события определенно влияют на решение о моем будущем. Когда ты не можешь быть собой, то приходится иметь дело с подобными глупостями. Я нахожусь на той стадии карьеры, когда не хочу постоянно иметь дело с подобным. Это утомляет», — заявил Ферстаппен.

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».