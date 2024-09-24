Юки Цунода: у меня не было сил ругаться из-за жары

Японский пилот «РБ» Юки Цунода объяснил, почему не употреблял нецензурные выражения в ходе гонки Гран-при Сингапура.

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«У меня не было сил ругаться из-за жары. Может я более добрый, чем думают многие люди. Сам не понимаю, почему не ругался. Откровенно говоря, мне сложно держать себя в руках за рулём. Однако я понимаю, что должен совершенствоваться. Поэтому рад, что мне удалось сохранить спокойствие», — приводит слова Цуноды портал Motorsport-Total.

Напомним, в гонке Гран-при Сингапура японский пилот финишировал 12-м, а его напарник австралиец Даниэль Риккардо — 18-м. В личном зачёте Формулы-1 Цунода занимает 12 позицию, имея на своём счету 22 очка.

Ранее Егор Оруджев высказал мнение о вероятном решении «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Даниэлем Риккардо.