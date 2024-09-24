В «Макларен» перешел глава отдела гоночной стратегии «Ред Булл»

Глава отдела гоночной стратегии «Ред Булл» Уилл Кортни станет спортивным директором «Макларена». Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

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В австрийском коллективе Кортни проработал около 20 лет. Новость о его переходе в «Макларен» прокомментировал руководитель команды Андреа Стелла.