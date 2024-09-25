Министерство юстиции США подало в суд на крупного спонсора Формулы-1 — Visa, которая является одним из двух основных спонсоров команды «РБ».

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Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций.

Министерство юстиции утверждает, что Visa является «монополистом на рынках дебетовых транзакций» и нарушает разделы 1 и 2 Антимонопольного закона Шермана 1890 года.

Закон, который, по утверждению членов Сената и Палаты представителей, Формула-1 нарушила, отклонив заявку «Андретти» на вступление в «Королевские гонки», запрещает ограничение торговли между штатами или иностранными государствами.

В заявлении генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции считает: «Visa, чтобы сохранить свою монопольную власть над 70% всех онлайн-дебетовых транзакций на рынке стоимостью более $ 4 трлн, развёртывает сеть незаконных, антиконкурентных соглашений, чтобы пострадали другие продавцы и банки за использование конкурирующих платежных сетей.

Они принуждают потенциальных участников рынка к незаконным соглашениям об отказе от конкуренции, угрожая высокими процентными ставками, если они не будут сотрудничать, и обещая большие выплаты, если они будут сотрудничать», — приводит слова Гарланда издание Racingnews365.

Утверждается, что Visa собирает более $ 7 млрд долларов в виде процентов за транзакции в Соединенных Штатах, «причём значительная часть этой суммы является результатом незаконного поведения Visa».