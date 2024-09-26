Перес объявит о завершении карьеры на ГП Мексики

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд озвучил слух о том, что команда Формулы-1 «Ред Булл» и её мексиканский пилот Серхио Перес разработали план, согласно которому Серхио объявит о своём уходе из автоспорта во время Гран-при Мексики.

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