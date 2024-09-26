Ферстаппен раскритиковал руководство «Формулы-1»

Трёхкратный чемпион Формулы-1 в составе команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз раскритиковал руководство серии за календарь гонок.

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«Я всегда говорил, что у нас в календаре довольно много гонок. Но для меня один из больших минусов — это путешествие от Вегаса до Катара. Вы снова летите почти на другой конец света, и, на мой взгляд, можно ставить тройники так, чтобы трассы внутри них располагались ближе друг к другу. Это имело бы больше смысла, так что, вероятно, руководству стоит на это обратить внимание. Если вы собираетесь провести так много гонок, по крайней мере, убедитесь, что они расположены ближе друг к другу. Но, опять же, конечно, это зависит от продаж билетов. В конце концов, вам придётся прийти к чему-то вроде золотой середины, верно? Но этот долгий перелёт из Вегаса в Катар… Ведь потом, конечно, ты в Катаре, летишь на следующий этап в Абу-Даби, и это нормально. Для меня это не проблема. Но в конце сезона, когда уже накапливается достаточно усталости, легче и заболеть. И тогда на самом деле такие длинные полёты далеко не идут в помощь нам», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

Следующий, 19-й этап Формулы-1 пройдёт в Остине, США, с 18 по 20 октября.