Заключительный этап RDS Europe пройдёт 28-29 сентября в Рязани

Заключительный, седьмой этап дрифт-чемпионата RDS Europe 2024 пройдёт 28-29 сентября в Рязани на автодроме ATRON International Circuit.

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В зачетной группе PRO борьбу за титул ведут Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team и представитель Carville Racing Иван Пальмин. Гриха возглавляет таблицу, заработав в свой актив 1078 баллов, а Пальмин в роли догоняющего – 921 очко.

За бронзовые награды сразятся Кирилл Мацкевич из Time Up (803), его партнер по команде Леонид Шнайдер (674) и Данила Воробьев, выступающий за LUKOIL Racing Drift Team.

В командном зачете обладатели призовых мест также определятся по итогам этапа. По итогам шести этапов лидирует LUKOIL Racing Drift Team (1679), на втором месте расположился коллектив Time Up (1478), замыкает тройку призеров Carville Racing (1298).

В зачетной группе NXT на первом месте в таблице идет Иван Седых, не пропустивший ни одного этапа и набравший 979 очков. Его главным конкурентом является Валерий Никулин с 958 баллами. На третьем месте расположился Тарас Шатов (699). Билеты можно приобрести онлайн и в кассе на входе. Бесплатная трансляция будет доступна на сайте rdstv.ru

После финального этапа часть пилотов RDS Europe отправятся в Ростов-на-Дону, где им предстоит выступить в Кубке России «Суперфинале РДС».