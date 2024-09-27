Европейская страна отменила санкции в отношении гонщика Мазепина

Швейцария вслед за Европейским союзом решила исключить из своего санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

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Мазепин признался, что его обрадовал факт аннулирования санкций, поскольку борьба была очень долгой, и «справедливость восторжествовала».

«Это большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — сказал он.

13 сентября Евросоюз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и автогонщика Никиты Мазепина. В марте Суд ЕС постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» из санкционных списков.

Никита Мазепин — сын бизнесмена Дмитрия Мазепина. Гонщик попал под санкции после начала специальной военной операции на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.