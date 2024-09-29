Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе с депрессией
Известный автогонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который выступает за команду «Мерседес», высказался о трудностях своей карьеры.
«Когда мне было двадцать, у меня были действительно трудные периоды. Я имею в виду, что боролся с психологическими проблемами в своей жизни. Это была депрессия. С самого раннего возраста, когда мне было лет 13. Думаю, это было давление гонок и борьбы в школе. Издевательства. Мне не с кем было поговорить. Я разговаривал с одной женщиной-психотерапевтом много лет назад, но это не помогло. Я хотел бы найти кого-нибудь сегодня. Но всё равно я вижу, как вырос к сегодняшнему дню. Мы узнаём о вещах, которые были переданы нам родителями, замечаем эти поведенческие модели, как мы должны реагировать на вещи, как что-то можно улучшить или изменить. То, что могло бы злить меня в прошлом, не злит меня сегодня. Я стал намного более утончённой личностью», — цитируют Хэмилтона в Racingnews365.
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Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе с депрессией