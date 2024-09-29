Британский ресторан обыграл в вывеске штраф Ферстаппена за мат

Британский ресторан вдохновился скандалом, разгоревшимся в прошлый уикенд на Гран-при Сингапура, когда Международная автомобильная федерация оштрафовала Макса Ферстаппена за мат на официальной пресс-конференции. Чтобы родители не оставляли без присмотра своих детей в заведении, персонал ресторана вывесил плакат, отсылающий к истории с трёхкратным чемпионом Формулы-1.

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Надпись на вывеске в ресторане гласит: «Оставленным без присмотра детям дадут «Ред Булл» и научат ругаться».

Ранее ФИА обязала Макса Ферстаппена провести «определённую работу в интересах общественности». В ответ Макс после квалификации и гонки Гран-при Сингапура устроил акции протеста, отказавшись нормально общаться с журналистами на пресс-конференции.