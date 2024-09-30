Марко оценил шансы «Ред Булл» на победу в Кубке конструкторов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о шансах команды на победу в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

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«Можно ли списывать «Ред Булл» со счетов? С теми показателями, которые мы имеем сейчас, да. Но всё-таки я настроен оптимистично. Если Макс снова выиграет, а Серхио сможет финишировать третьим или четвёртым, всё снова будет выглядеть по-другому. Но как я уже отмечал ранее, основное внимание уделяется зачёту пилотов», — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

Ранее Хельмут назвал условие, при котором Макс Ферстаппен станет чемпионом в этом сезоне Формулы-1.