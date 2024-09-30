Росберг предположил, почему Red Bull не расторг контракт с Пересом

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о возможном уходе мексиканского гонщика Серхио Переса из «Ред Булл». По мнению Росберга, австрийская команда могла бы задумываться о таком развитии событий, однако у неё нет реальных кандидатов для замены мексиканца.

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