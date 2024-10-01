Даниил Квят: у меня был потенциал, чтобы побороться за чемпионство в «Ф-1»

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят вспомнил о своём выступлении за австрийскую команду «Ред Булл». В 2016 году россиянин покинул гоночный коллектив и перешёл в «Торо Россо». На смену Даниилу пришёл нидерландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор.

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«Как оцениваю свою карьеру в Формуле-1? У меня как у гонщика был потенциал, чтобы побороться как минимум за чемпионство. Ещё раз – я знаю свою ценность как гонщик, и на чемпионской машине я бы наверняка стал претендентом на титул», — приводит слова Квята Formule1.

Сейчас Квят выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).