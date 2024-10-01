Хорнер прояснил отношение к конфликту Ферстаппена и ФИА

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, как относится к конфликту пилота команды Макса Ферстаппена и Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, ранее ФИА оштрафовала голландца за нецензурную лексику на пресс-конференции.

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