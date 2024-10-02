Сейвуд пожаловался на грубые оскорбления и угрозы со стороны фанатов Переса

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что столкнулся с грубой критикой и оскорблениями со стороны фанатов мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Ранее Сейвуд поделился слухом, согласно которому Перес может завершить карьеру. Сам Серхио позже это опроверг.

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