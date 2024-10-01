Михаэль Шумахер вышел в свет впервые за 11 лет

Легендарный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер прибыл на свадьбу своей дочери Джины-Марии, пишет The Mirror. Мероприятие проходило на Мальорке. Это первое появление спортсмена на публике после черепно-мозговой травмы, которую он получил 11 лет назад. News.ru

На торжественной церемонии были приняты определенные меры для обеспечения конфиденциальности. На входе на виллу всех гостей попросили сдать телефоны, чтобы никто не фотографировал Шумахера. F1News.ru

Появление Шумахера на публике стало первым с конца декабря 2013 года, когда легендарный гонщик упал на лыжах и несколько месяцев провёл в коме. В течение этих 11 лет легенду Ф1 помимо членов семьи, видели только самые близкие друзья, как Жан Тодт, Фелипе Масса, Лука Бадоер. autosport.com.ru