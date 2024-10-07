Экс-жена Шумахера сделала заявление после слов сына о ее проблемах с психикой

Кора Шумахер, бывшая жена пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, отреагировала на резонансное заявление их сына Давида. Ранее тот сообщил, что у Коры ментальные проблемы, и попросил её оставить их с отцом в покое. Кроме того, Давид говорил, что, когда его родители развелись в 2015 году, мать стала угрожать ему, так как не хотела, чтобы он жил с отцом.

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