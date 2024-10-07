Сын Шумахера вынес семейный скандал в публичное поле

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, рассказал о ментальных проблемах своей матери Коры. Соответствующий пост Давид разместил на своей странице в социальных сетях в виде сториз.

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«Как правило я люблю говорить о семейных делах. Но похоже, моя мама придерживается другого мнения на этот счёт. Пришло время разобраться с этим. Я хочу избавиться от постоянных вопросов, почему мама так настроена против меня и отца. К сожалению, у моей матери, насколько мне известно, проблемы с психикой. Когда мне было четыре или пять лет, она хотела врезаться на машине в дерево. Я в тот момент находился на пассажирском сиденье», — написал Давид.

Кроме того, молодой пилот рассказал, что, когда его родители развелись в 2015 году, мать стала угрожать ему. По его словам, Кора стремилась разрушить его мечту стать гонщиком, если он будет жить с отцом.