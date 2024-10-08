Финский нейрохирург высказался о настоящем состоянии Михаэля Шумахера

В конце сентября появилась информация о том, что легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер впервые за с 2013 года появился на публике, побывав на свадьбе своей дочери Джины-Марии, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

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Как отмечает известный финский нейрохирург Юсси Пости, Шумахер скорее всего находится в тяжёлом состоянии и ему вряд ли стало лучше.