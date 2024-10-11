Стали известны цели Toyota в «Ф-1»

Японский автогигант «Тойота» после того, как стало официально известно о начале сотрудничества с коллективом «Хаас» заявил, что не планирует возвращаться в Формулу-1 в роли производителя двигателя или заводской команды. Также руководство «Тойоты» озвучило свои цели от сотрудничества с «Хаасом».

«На данный момент у нас нет планов по разработке двигателей для Формулы-1, точно также мы не собираемся иметь свою команду в Формуле-1. Мы сделали прекрасный выбор для развитиях лучших возможностей сотрудничества с „Хаасом“, — приводит слова генеральный менеджера по автоспортивным разработкам „Тойоты“ Масаи Кадзи издание Motorsport.

Также президент гоночного подразделения «Тойоты» Томоя Такахаши рассказал о целях японского производителя в Формуле-1:

«Как вы знаете, автомобили Формулы-1 оснащены множеством самых передовых технологий в мире. Например, аэродинамика является чрезвычайно важной технологией для электромобилей. Я верю, что наступит день, когда мы сможем использовать полученные технологии в серийных автомобилях, и убеждён, что люди, которые испытали на себе этот высокий уровень технологий, также создадут следующий серийный автомобиль «Тойоты», — сказал Такахаши.

Ранее стали известны требования «Феррари» для разрешения сотрудничества между «Хаасом» и «Тойотой».