«Либерти» готовит зачистку в руководстве «Формулы-1»

Владелец коммерческих прав на Формулу-1 американская компания «Либерти Медиа» готовит зачистку в руководстве чемпионата (ФОМ), в результате которой Стефано Доменикали может лишиться своего поста. Кроме того, эта борьба может усилить напряженность между Кристианом Хорнером и Тото Вольфом. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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Прошлым летом ожидалось, что Стефано Доменикали продлит контракт с ФОМ и останется генеральным директором Формулы-1 еще на несколько лет. Однако, этого не произошло. Его нынешний контракт рассчитан лишь на один год. По данным Daily Mail, окружение Доменикали считает, что всё в порядке, и что он контролирует своё будущее. Однако издание отмечает, что есть слухи о том, что босс «Либерти Медиа» Грег Маффей, серьезно рассматривает вариант небольшой зачистки.

«Думаю, Грег хочет сам всем управлять», — приводит издание слова источника.

Daily Mail рассуждает, кто может стать преемником Доменикали. Среди вариантов указываются Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. Это может подогреть борьбу между главными антагонистами Формулы-1.