Марко ответил на вопрос о шансах Red Bull победить в Кубке конструкторов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос о шансах команды одержать победу в Кубке конструктов в нынешнем сезоне Формулы-1.

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«Шансы победить в Кубке конструкторов? Вот что я скажу вам прямо сейчас – когда наша машина снова заработает, Макс будет побеждать», — сказал Марко на канале Motorsport-Magazin в YouTube.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 475 очков. Лидером является гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», на счету которого 516 баллов.

Ранее Марко рассказал, как конкуренты предлагали удвоить зарплаты некоторым ключевым сотрудникам «Ред Булл» в попытке переманить их к себе.