Марко высказался о скандале в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о скандале в команде, который случился в начале сезона. Напомним, в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Впоследствии Кристиана оправдали, и он сохранил пост в команде.

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