Вольф оценил шансы Хэмилтона адаптироваться в Ferrari

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о предстоящем переходе пилота команды Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Семикратный чемпион Формулы-1 станет гонщиком «Скудерии» начиная со следующего сезона.

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«Думаю, многие говорят, что это будет действительно сложно. Но, мне кажется, часто в таких случаях всё оказывается наоборот. «Феррари» — отличная команда, где работают замечательные люди. Там много эмоций и страсти, и из-за этого возникает давление. Но я верю, что они найдут способ работать друг с другом», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

Ранее Вольф высказал мнение, что было бы разумнее позволить Андреа Кими Антонелли впервые выступить в рамках гоночного уикенда Формулы-1 не на домашнем Гран-при Италии, а где-то в другом месте.