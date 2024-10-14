Сергей Сироткин попал в топ-10 недооцененных пилотов «Формулы-1»

Российский автогонщик Сергей Сироткин попал в топ-10 пилотов, к которым Формула-1 должна была отнестись более серьёзно. Рейтинг составлен авторитетным автоспортивным изданием The Race. В нём представлены гонщики, которые заслуживали шанса посоревноваться за рулём сильных машин, но не получили этой возможности.

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В список вошли Жан-Эрик Вернь, Томми Бёрн, Андре Лоттерер, Роберто Герреро, Мартин Брандл, Сергей Сироткин, Майкл Андретти, Стоффель Вандорн, Оливье Панис и Джанни Морбиделли.

Издание отмечает, что Сироткин провёл один год (2018) в слабом «Уильямсе», где боролся лишь с Лэнсом Строллом. У Сироткина было госфинансирование, но он был не так хорошо подготовлен к дебюту в Формуле-1, как Стролл. Сироткин, конечно, не стал бы чемпионом Формулы-1 и, вероятно, не стал бы победителем Гран-при, но мог бы сделать карьеру в стиле Кевина Магнуссена.

The Race также отметил победу Сергея в гонке «Формулы-Рено 3.5» 2014 года, где с ним выступали Карлос Сайнс и Пьер Гасли, и два третьих места по итогам сезонов GP2.