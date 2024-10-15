Президент Toyota объяснил решение начать сотрудничество с Haas

Президент автомобилестроительной корпорации «Тойота» Акио Тойода дал комментарий по поводу сотрудничества с американской командой Формулы-1 «Хаас». Ранее сообщалось, что «Тойота» станет техническим партнёром «Хааса».

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