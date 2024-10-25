Сайнс не считает, что после ухода из «Феррари» его шансы на победу в Гран-при исчезнут

30-летний испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс не считает, что после ухода из итальянского коллектива его шансы на победу в Гран-при Ф-1 исчезнут.

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«Ничто не сделает меня более счастливым, чем достижение чего-то подобного до конца года [победы в Гран-при Формулы-1]. Я собираюсь выложиться ради этого на максимум.

Если мне удастся победить [в составе «Скудерии»], то будет здорово и я обязательно буду праздновать. Если нет, то не верю, что это был мой последний шанс побороться за победу или подиум в Формуле-1.

Я продолжу упорно трудиться, чтобы попытаться занять позицию, которая позволит мне выиграть ещё одну гонку. Это то, чего я жажду, во что верю. На этом [уходе из «Феррари»] всё не заканчивается». — приводит слова Карлоса портал F1i.