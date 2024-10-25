Цунода высказался о том, почему ни разу не провел тесты за рулем болида «Ред Булл»

Японский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Юки Цунода высказался об отсутствии тестов за рулём болида «Ред Булл» и прокомментировал возможное участие в тестах в конце сезона-2024 на RB20.

© Red Bull Content Pool 8

Цунода несколько раз принимал участие в демонстрационных заездах, но в тестах ни разу не принимал участие.