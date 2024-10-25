Ферстаппен высмеял критиков

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высмеял критиков, которые заявляют об умысле в действиях Макса при обороне позиции от британского пилота Ландо Норриса («Макларен») во время Гран-при США в Остине.

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«Впечатляет, что люди могут читать мои мысли. Это безумие, я имею в виду, что всегда стараюсь зайти в поворот правильно. Я не хотел как-то срезать. Мы всегда говорили, что хотим жёстко соревноваться друг с другом, и это то, что нам нравится делать. В Остине у меня был довольно сложный отрезок на жёстких шинах. Я сильно потерял сцепление с передней осью, было очень трудно тормозить. Это усложняло мою защиту, потому что знал, что если я заторможу слишком поздно, я могу заблокировать колёса и у меня не будет вообще переднего сцепления. Мне там было нелегко, но всё равно была позитивная динамика, и это показывало некоторые обнадеживающие признаки того, что, возможно, мы сможем вернуться в борьбу», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен пошутил о том, что скоро ему понадобится книга с правилами в болиде, учитывая количество изменений и вводимых рекомендаций.