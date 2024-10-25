Хэмилтон пропустит постсезонные тесты Ф-1 из-за прощального тура в «Мерседесе»

Популярное издание Nextgen-Auto сообщило о том, что 39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, проводящий свой последний сезон в составе «Мерседеса», примет участие в прощальном туре после последней гонки в Абу-Даби.

© Чемпионат.com

«По нашим данным, одна из причин, почему Хэмилтон не примет участие в постсезонных тестах связана с тем, что Льюис всё ещё будет выполнять обязанности в „Мерседесе“. Одно мероприятие пройдёт для спонсора команды Petronas в Малайзии, а затем он примет участие в прощальном туре по базе в Брэкли, в Бриксворте и даже в Штутгарте», — говорится в статье издания.

Перед стартом этого сезона было объявлено о том, что 2024 год станет последним для британского гонщика в составе немецкого коллектива, после чего он присоединиться к «Феррари».