Ферстаппен заявил, что продолжит гоняться как и раньше, несмотря на пересмотр правил ФИА

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что для него ничего не поменялось, после того, как гонщики Формулы-1 и представители Международной автомобильной федерации (ФИА) встретились и договорились об изменениях правил, касающихся борьбы на трассе.

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