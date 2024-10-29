Ферстаппен высказался о двух штрафах на Гран-при Мексики

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о штрафах, которые он получил за жёсткую борьбу с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Мексики. В общей сложности нидерландцу выписали два штрафа по 10 секунд.

© Чемпионат.com