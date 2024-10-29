Хорнер выразил беспокойство о будущем Формулы-1 на фоне изменений правил из-за Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил своё беспокойство о будущем Формулы-1 на фоне скорого изменения трактовок правил из-за инцидента его подопечного и трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и пилота «Макларена» Ландо Норриса.

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«Макс всегда будет агрессивно следовать тому, что, по его мнению, соответствует правилам, и когда вы переступаете эту отметку, то, конечно, вы получаете штраф. Я просто боюсь, что мы, возможно, слишком усложняем правила, и всё что я хотел бы сделать — это призвать к конструктивному обсуждению между гонщиками и стюардами, потому что пока это выглядит так: «хорошо, у нас будет ещё четыре горячо оспариваемые гонки и мы будем искать и пробовать, что приемлемо, а что нет?» — приводит слова Кристиана издание Racingnews365.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своих ощущениях от борьбы Ферстаппена и Норриса.