Штайнер назвал единственное условие для Мика Шумахера вернуться в Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу возможного возвращения немецкого пилота Мика Шумахера в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

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«Это будет очень сложно. Я не знаю, что «Кик-Заубер» планирует на следующий год. Единственным шансом для Мика было бы заменить какого-либо пилота в определённый момент. Тогда он мог бы показать, чего стоит. В противном случае возвращение будет затруднительно», — приводит слова Штайнера издание Eurosport France.

Ранее Штайнер прокомментировал проблемы немецкого коллектива «Мерседес» и его пилотов Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в сезоне-2024.