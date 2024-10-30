Ферстаппен высказался о предстоящем ГП Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Бразилии. Он пройдёт с 1 по 3 ноября. Отметим, что в последний раз Макс побеждал на этапе в Барселоне, который проходил с 21 по 23 июня.

© Чемпионат.com