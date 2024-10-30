Хорнер ответил, заменит ли Лоусон Переса до конца сезона

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер преуменьшил, но не исключил возможность замены Серхио Переса на Лиама Лоусона до конца этого сезона Формулы-1.

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«Я думаю, это крайне маловероятно. Мы сядем, посмотрим и попытаемся понять, что произошло в этой гонке. Его [Переса] машина получила довольно много повреждений, и в тот момент его гонка была испорчена. Ещё и полученный штраф на старте. Так что эту гонку определённо стоит забыть», — приводит слова Хорнера Race Fans.

После 20 этапов сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 512 очков. У «Феррари», идущей на втором месте, — 537, а у «Макларена» — 566.