Мексиканский журналист раскритиковал Red Bull за двойные стандарты

Мексиканский журналист Якбек Лопес раскритиковал «Ред Булл» после Гран-при США в Остине за ложь и двойные стандарты по отношению к гонщику команды Серхио Пересу.

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«Поговорив и выслушав нескольких работников „Ред Булл“ в Остине и из чтения различных новостей, мне стало ясно, что существуют двойные стандарты. Обвинять Чеко очень легко. Но стоит признать, что „Ред Булл“ очень плохо справились с развитием машины, к тому же… Они требуют от Переса таких результатов, как если бы они действительно давали ему машину с такими же характеристиками, как у Макса! Всем нам ясно, что иметь машину Серхио — это быть на десять мест позади Макса. Но под свои требования они должны предлагать соответствующие инструменты, я говорю это громко и ясно. У Серхио в Остине была машина «Франкенштейн», и СМИ утверждали, чтобы у него были все обновления. Но поскольку существует много предвзятых СМИ, они говорят только об итоговом результате, а не о таких серьёзных вещах вещах. Но когда у вас машина на таком слабом уровне, чего все ожидают от Переса? Им нужно больше понимания и принятия в «Ред Булл». И если хотите хороших результатов, то ставьте обновления и хватит валять дурака. Дайте достойную машину, ради бога, и давайте прекратим эту чушь. Посмотрев в глаза [Хельмуту] Марко я спросил, есть ли у Переса в машине все обновления, и Марко ответил, что более-менее они установлены. Хорнер врёт по телевизору об одном и том же вопросе, уже надоело столько лжи. Будьте серьёзны!" — написал Лопес в социальных сетях.

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