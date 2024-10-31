Хилл рассказал, как пилотаж Айртона Сенны менял правила «Формулы-1»

Британский автогонщик и чемпион мира 1994 Деймон Хилл сравнил пилотаж трёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена и легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны, рассказывая о влиянии Айртона на правила Формулы-1.

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«Айртон был одним из гонщиков, которые изменили подход к гонкам, в том смысле, что он стал очень агрессивным пилотом. Он всегда агрессивно защищался, а иногда и «подло нападал»… если можно так выразиться! Сенна также мог бы взять дело в свои руки, если сомневался, что решения стюардов или ФИА являются спорными. Я говорю о ситуации между ним и Аленом Простом в Сузуке в 1990 году.

Для победы в сезоне-1990 Просту было необходимо победить в двух последних Гран-при и стать чемпионом вне зависимости от результатов Сенны. На старте гонки в Японии Прост (который стартовал вторым) вышел в лидеры, но в первом повороте Айртон пошёл на таран, причём умышленно. Перед стартом он намекал об этом, а спустя некоторое время признался публично. Гонку в отсутствие лидеров чемпионата выиграл ветеран Нельсон Пике. Впоследствии ФИА не наказала бразильца за умышленное столкновение.

После этой гонки и возникли разногласия по поводу манеры пилотирования Айртона. И поэтому задача ФИА состоит в том, чтобы сказать: «Подождите минутку, ребята, это очень интересно смотреть, но мы обеспокоены тем, что один из вас попадёт в ужасную аварию, и мы не хотим этого видеть, поэтому нам придётся прекратить такое агрессивное пилотирование». Это поиск идеального баланса. Чего мы хотим от спорта? Мы хотим сражений. Нам нравится близость, движение колесо в колесо. Нам нравится смелый обгон. Мы любим всё это. Мы не хотим видеть, как люди просто выносят друг друга, что фактически является грубым нарушением. Вот что действительно происходит, когда у тебя есть попытка обгона, а тебя выбивают», — приводит слова Хилла издание PlanetF1.

Ранее Хилл раскритиковал Ферстаппена за его поведение на трассе.