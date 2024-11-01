Магнуссен не высутпит в пятничных сессиях Гран-при Бразилии

19-летний британский гонщик Оливер Берман заменит датчанина Кевина Магнуссена в пятничных сессиях Гран-при Бразилии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

© Чемпионат.com

Сообщается, что Магнуссен почувствовал недомогание. Берман выступит в сегодняшней тренировке и спринт-квалификации. Кроме того, британец должен принять участие в завтрашнем спринте.

Гран-при Бразилии проходит с 1 но 3 ноября.