Пилота Ferrari оштрафовали за мат на пресс-конференции

Пилот Ferrari Шарль Леклер избежал наказания в виде общественных работ за ругань на пресс-конференции в Мексике, однако получил штраф в размере 10 000 евро.

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Заняв третье место в Мехико, Леклер использовал нецензурное выражение на пресс-конференции FIA. Затем монегаск понял, что у него могут возникнуть проблемы из-за выбора выражений, учитывая недавние события и наказание Макса Ферстаппена, и сразу же извинился.

После расследования этого вопроса в пятницу вечером в Бразилии стюарды FIA решили вместо назначить пилоту Ferrari штраф в размере 10 000 евро, 5 000 из которых отсрочены при условии отсутствия повторного нарушения в течение следующих 12 месяцев.

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Объясняя свой вердикт, стюарды заявили, что немедленное извинение Леклера было смягчающим фактором: «Стюарды изучили стенограмму пресс-конференции после гонки в Мексике и обнаружили, что Шарль Леклер использовал нецензурную лексику в ответ на несколько наводящий вопрос «что вы сказали себе» относительно важного момента ближе к концу гонки, когда Леклер потерял машину на выходе из последнего поворота.

В ответ Леклер использовал грубое выражение, которое является точным воспоминанием того, что он думал про себя в тот момент. Леклер немедленно осознал свою ошибку и извинился. Такая лексика не считается подходящей для трансляции. Во время слушания Леклер выразил сожаление и подчеркнул, что он понимает свою ответственность как образца для подражания. Стюарды посчитали смягчающим фактором то, что Леклер немедленно извинился».