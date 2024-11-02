Лоусон ответил, боится ли стать напарником Ферстаппена в Red Bull

Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Лиам Лоусон ответил на вопрос о том, боится ли он стать в будущем напарником трёхкратного чемпиона мира из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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