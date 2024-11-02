Хорнер говорил с Ваулзом по поводу подписания Сайнса в Red Bull

Стала известна ещё одна версия, зачем руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер приходил в хоспиталити (гостевой домик) «Уильямса». Бразильский журналист Орландо Риос заявил, что «Ред Булл» хочет подписать Карлоса Сайнса в напарники Максу Ферстаппену на 2025 год, а не Франко Колапинто.

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«По словам Риоса, Хорнер не разговаривал с Ваулсом по поводу Колапинто, поскольку хочет, чтобы Карлос Сайнс был партнёром Ферстаппена в 2025 году. Колапинто тогда останется с Уильямсом в качестве товарища по команде Алекса Албона. Сообщается, что «Ред Булл» претендовала на подписание Сайнса в начале этого сезона, когда он искал новую команду на 2025 год после того, как его будущее в «Феррари» стало ясно. Но в «Ред Булл» предпочли не сажать Сайнса в машину из-за напряжённости между Йосом Ферстаппеном и Карлосом Сайнсом-старшим, когда их сыновья выступали за «Торо Россо», — говорится в статье PlanetF1.

Ранее издание Auto Motor und Sport назвало возможные условия сделки между «Ред Булл» и «Уильямсом» по Колапинто.