Макс Ферстаппен установил новый исторический рекорд Формулы 1

Трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен сделал очередной шаг к четвёртому чемпионскому титулу, выиграв Гран При Бразилии в сложейших дождевых условиях. Но эта победа также сделала голландского гонщика Red Bull обладателем исторического рекорда в чемпионате мира.

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Выиграв заезд в Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции, Ферстаппен стал первым в истории пилотом Формулы 1, который побеждал в Гран При при старте с десяти разных позиций. За свою карьеру Макс добивался побед, стартуя с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10-й и 14-й позиций, а на Гран При Бразилии добавил к этому ещё и победу с последних позиций стартовой решётки.

До Макса Ферстаппена никто за почти 75-летнюю историю Формулы 1 не демонстрировал такой результативности при столь разных стартовых позиций в Гран При.