Ферстаппен установил рекорд «Королевских гонок»

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал первым пилотом в истории «Королевских гонок», побеждавшим в Гран-при при старте с 10 разных позиций.

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3 ноября в дождевой гонке на бразильской трассе «Интерлагос» Ферстаппен был квалифицирован на 17-ю позицию стартовой решётки.

Из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» после аварии в квалификации и ошибки Лэнса Стролла из «Астон Мартин» на прогревочном круге, два места (седьмое и 10-е) на стартовой решётке были свободными.

Таким образом за свою карьеру Ферстаппен одерживал победы, стартовав с первой, второй, третьей, четвёртой, шестой, седьмой, девятой, десятой, 14-й и 17-й позиций.