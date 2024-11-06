Хилл высказался о Херберте после критики со стороны отца Макса Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 1996 года, ныне эксперт телеканала Sky Sports Деймон Хилл поддержал бывшего пилота, а ныне стюарда Международной автомобильной федерации (ФИА) Джонни Херберта после обвинений в предвзятости со стороны отца пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йоса.

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«У каждого человека есть мнение. Мартин Брандл из Sky Sports имеет свою позицию. Почему я не могу его озвучить, когда нахожусь не на гоночной трассе?» — говорил ранее Херберт.