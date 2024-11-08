Джек Дуэн подписал контракт с Alpine только на первые пять гонок

21-летний австралийский пилот Джек Дуэн имеет контракт с «Альпин» только на первые пять гонок следующего сезона Формулы-1. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, именно столько потребуется исполнительному советнику команды Флавио Бриаторе на то, чтобы принять решение, продлевать ли гонщику «испытательный срок».

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Напомним, ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что «Альпин» пытается выкупить у «Уильямса» контракт Франко Колапинто и сделать аргентинца своим боевым пилотом на следующий год. Для этого французская команда якобы может лишить места в своём болиде Дуэна.