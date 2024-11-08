Херберт оценил вероятность досрочного ухода Хэмилтона из Mercedes

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт признался, что не верит в вероятность досрочного ухода гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из команды. Семикратный чемпион Формулы-1 должен покинуть её по окончании нынешнего сезона. В следующем году британец будет выступать за «Феррари».

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